«Я из последних сил цепляюсь за надежду»: сыктывкарка Елена Кашапова просит помощи неравнодушных в борьбе с тяжёлой болезнью

Фото: личный архив.

Елена Кашапова из Сыктывкара уже более трёх лет борется с тяжёлым заболеванием, и сейчас состояние молодой женщины критическое. 38 летняя горожанка осталась одна в борьбе за жизнь: у неё нет родных, работы (из-за инвалидности) и средств на дорогостоящее лечение в Москве. Но, несмотря на это, Елена не перестает верить в лучшее. Подробности расскажет «КП-Коми».

Жизнь раскололась надвое

Сыктывкарка Елена Кашапова даже и не догадывалась, как изменится её жизнь. В прошлом уважаемый преподаватель, известный доброволец при храме, а сейчас – одинокий больной человек, нуждающийся в помощи. Казалось, её жизнь раскололась надвое.

Всё началось в октябре 2022 года. После перенесённого коронавируса Елена почувствовала резкое ухудшение здоровья: сильнейшие боли в животе и непонятное повышение температуры тела (субфебрилитет). Чуть позже врачи поставили диагноз, от которого у Елены сжалось сердце.

– Я до последнего не верила в это, – рассказывает Елена. – У меня диагностировали системное воспаление всех органов и систем, тяжёлые рецидивирующие бактериальные и вирусные инфекции, вторичный иммунодефицит, эрозивный терминальный илеит.

Вирусы, словно захватчики, поселились в организме женщины и день за днём отнимали её жизненные силы и шанс на спасение. Но, несмотря на острую боль и отчаяние, Елена не прекращала бороться. В те тяжелые минуты она думала только об одном человеке: любимой маме, которая покинула этот мир десять лет назад.

– Я ни на минуту не забывала о её заветах: верить в Бога, молиться, всегда помогать тем, кто нуждается и не падать духом, – вспоминает с теплом маму сыктывкарка.

Болезнь не переставала преследовать

Однако вирусы вскоре добились своего: ослабили иммунную систему, вызвав тем самым нарушения в работе всех органов и систем. После того, как местные медики сделали всё возможное, Елена отправилась на лечение в Москву, где ей вынесли заключение: срочно требуется дорогостоящее иммунологическое лечение, денег на которое у Елены нет...

Не раз она обращалась в благотворительные фонды и отчаянно просила помощи неравнодушных жителей Коми. Казалось, вот-вот она сможет собрать нужную сумму и, наконец, почувствовать себя лучше. Но болезнь не перестаёт её преследовать... После очередного перенесённого ковида уже в апреле этого года у сыктывкарки вновь обострилась герпес-вирусная инфекция шестого типа и цитомегаловирус. Сегодня организм Елены находится уже в критическом состоянии: девушка задыхается и практически не может ходить.

Сыктывкарке необходима СРОЧНАЯ противовирусная терапия препаратом Цивалган, без которой она просто не сможет выжить. Подтверждающие документы о диагнозе и процессе лечения есть в наличии у редакции. Реквизиты и всю информацию о Елене можно узнать на её страничке в соцсетях. Даже небольшая сумма приближает Елену к выздоровлению!

– Я очень хочу справиться с этим и победить болезнь, снова хочу жить, как раньше и наслаждаться жизнью, – со слезами на глазах просит Елена.

