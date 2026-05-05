Алексей Подьяков (справа) героем себя не считает. Фото: мэрия Инты.

Знаете, бывают ситуации, когда обычный прохожий вдруг совершает невозможное. Одна такая история приключилась в конце апреля в Инте в районе улицы Северной. 14-летний школьник отправился с приятелем на речку – они высматривали выдру под водой. Но весенний лёд оказался обманчивым, треснул, и пацан рухнул в ледяную воду. История могла закончиться трагически. Но мальчику повезло, родился во второй раз.

В считанные мгновения ушёл с головой под лёд

Когда Вася в считанные мгновения ушёл под лёд с головой, его друг растерялся... И тут просто чудо, что рядом оказался Алексей Подьяков! Он перед вечерней сменой на железной дороге выгуливал свою собаку. Без лишних мыслей – прыг за мальчишкой. В темноте отыскать ребёнка под водой было тяжело, не сразу получилось. Сначала пытался за поводок его подхватить, но не вышло – ловкости и сноровки не хватило.

– Тогда Алексей из последних сил ухватил парня за руку и вытянул на берег, – рассказал эту историю чудесного спасения школьника глава интинской администрации Григорий Николаев.

Все герои этой истории со счастливым концом. Фото: мэрия Инты.

Прямо на берегу Алексей начал откачивать мальчика: помог избавиться от воды, которая попала в лёгкие. Мокрый, дрожащий, перепуганный – но живой! Мужчина сам довёл его до квартиры. Повезло, что дом оказался в двух шагах.

Речка – не игровая площадка!

А что сам спаситель? Вернулся домой, переоделся – и на работу. По пути только всё думал: «А если б на секунду опоздал…»

Алексей Анатольевич работает старшим осмотрщиком ремонтником вагонов пункта технического обслуживания РЖД на станции Инта. В жизни – спокойный мужик, добрый отец взрослого сына. Но когда потребовалось – показал себя по-настоящему: смело, решительно и по-человечески. Финал хороший: все участники встретились, и спасителя поблагодарили как положено.

Вася пережил второе рождение. Фото: мэрия Инты.

– А теперь – серьёзно, родители, – предупреждает мэр. – Речка – не игровая площадка, особенно весной! Говорите с детьми, объясняйте, чем это может кончиться. Чтобы не пришлось никого спасать.

Напомним, что с начала весеннего сезона в апреле на реках Коми утонули уже три человека. По информации МЧС по Коми, одна из трагедий произошла 18 апреля. Жительница села Летка в Прилузье пошла с вёдрами за водой и пропала. Позже её тело нашли и вытащили на берег местные жители.

Ещё одна трагедия произошла 21 апреля в Княжпогостском районе. На льду озера Черное в поселке Ропча обнаружили вещи двух рыбаков. Тела погибших спасатели достали из воды 22 апреля.

