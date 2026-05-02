В реках в Коми утонули три человека

Двое мужчин и женщина погибли на реках в Коми

В результате происшествий на реках в Коми погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Одна из трагедий произошла 18 апреля. Жительница села Летка Прилузского района 1972 года рождения отправилась с ведрами за водой и утонула в одноименной реке. Тело нашли и вытащили на берег местные жители. По словам очевидцев, женщина пошла за водой с ведрами.

Еще одна трагедия произошла 21 апреля в Княжпогостском районе. На льду озера Черное в поселке Ропча обнаружили вещи двух рыбаков. На место прибыли спасатели. Тела погибших вытащили из воды 22 апреля.