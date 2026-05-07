Май продолжает удивлять: в Коми до -5 градусов

В южных районах воздух прогреется до +14 градусов

7 мая в Коми ожидается переменная облачность. Ночью в регионе пройдут кратковременные дожди, а на севере — осадки в виде снега. В Удорском районе существенных осадков не прогнозируется. Днем местами возможен небольшой дождь.

Западный и северо-западный ветер ночью усилится до 9–14 м/с, днем его скорость составит 5–10 м/с.

В северных районах температура воздуха ночью будет колебаться от -2 до +3 градусов, днем потеплеет до +3...+8°С. На юге Коми ночью ожидается 0...+5°С, днем воздух прогреется до +9...+14°С.

В Воркутинском районе синоптики прогнозируют небольшой снег. Температура там в течение суток составит от 0 до -5 градусов.

В Сыктывкаре 7 мая также ожидается переменная облачность. Ночью пройдет небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит +2...+4°С, днем — +10...+12°С.