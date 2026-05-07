Свой блог Голодовы назвали «Семья МИкрошек», и у этого имени сразу несколько смыслов. Фото: личный архив.

«А мы так сумеем?» – этот вопрос постоянно крутился в голове у вожатой Дианы, когда она листала рилсы известных блогеров. Парень Дианы, Влад, идею поддержал – и сомнения отпали сами собой. Прошло пять лет: теперь их блог «Семья МИкрошек» собирает сотни фанатов, а подписчики ценят ребят не только за шутки, но и за живую, настоящую атмосферу. О непростых сторонах блогерства и своей романтической истории Голодовы рассказали «Комсомолке».

Говорили про стройотряды — и перешли к чувствам

Знакомство пары случилось во время работы в студенческих отрядах. Поначалу общались только по делу. Но однажды у Дианы в её отряде начались проблемы, и тут на помощь пришёл Влад.

– Он тогда руководил отрядами в Сыктывкаре и очень меня морально поддержал, подставил плечо, – вспоминает девушка. – Мы много болтали, он меня подбадривал, и вдруг стало ясно – мы невероятно похожи.

Разговоры про стройотряды переросли в романтику, а потом и в настоящую любовь. С 2018 года они уже вместе, а через два года Влад сделал предложение. Сегодня Диана и Влад в браке четвёртый год.

Занялись тем, что по кайфу

Сейчас Влад трудится в общероссийском молодёжном движении, а его жена – организует мероприятия и мастер-классы. А ещё они ведут семейный блог «Семья МИкрошек», куда выкладывают обычные житейские моменты.

По словам ребят, идея завести блог родилась спонтанно – хотелось общее хобби. Увидели вдохновляющие ролики в интернете, Диана предложила попробовать – Влад и глазом не моргнул, согласился сразу.

Первое видео супруги выпустили в 2022 году в TikTok. Огромных охватов не ждали, просто делали то, что нравится. Но спустя четыре месяца ролик набрал 3,3 миллиона просмотров – радости не было предела!

– Это стало для нас знаком: мы движемся в правильную сторону, – говорит героиня. И с каждым разом их видео залетали всё выше.

Что-то маленькое и тёплое

Свой блог Голодовы назвали «Семья МИкрошек», и у этого имени сразу несколько смыслов.

– «МИкрошки» созвучно с «милые крошки» – нам просто понравилось, как звучит, – объясняет Диана. – А потом открылся второй слой. Мы из Коми, а по-коми «МИ» – это «мы». Получилось символично: «Мы – это мы с вами» и «крошки» – что-то душевное и уютное. Идеально подошло нашему блогу!

Голодовы не пытаются строить из себя идеальную семью с глянцевой картинкой. Наоборот – показывают жизнь честно: с победами и провалами, радостями и бытовыми трудностями. Ну и без шуток с милотой тоже никуда.

– Это по-настоящему наша история. Вместе восемь лет, через многое прошли: вопросы со здоровьем, проблемы с деньгами, совместная учёба. Всё это сплотило нас в команду и лучших друзей, которые держатся друг за друга. Именно эта гармония и чувствуется в каждом ролике, – рассказала пара.

В планах у Дианы и Влада – расширять аудиторию и превратить блог в живое сообщество. Чтобы люди не просто смотрели видеоролики, а делились своим, отвлекались от забот и кайфовали душой.

– Мы начинали без всякой цели, а потом просто влюбились в это дело. Главное – сделать первый шаг, – советуют Голодовы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«А если б на секунду опоздал…»: интинец, случайно проходящий мимо речки, вытащил из-подо льда 14-летнего школьника, который высматривал выдру

Ремонтник вагонов спас тонущего школьника из-подо льда в Инте (подробности)