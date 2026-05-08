Урожай без потерь: как защитить картофель от напастей – советы для огородников дают эксперты

В северных регионах наступает сезон посадки картофеля – одной из наиболее популярных в нашей местности культур, без неё никуда. Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора напоминает дачникам и аграриям: есть серьёзные карантинные вредители и болезни, которые могут оставить вас без урожая. Рассказываем, как их распознать, что делать, если беда уже пришла и как предотвратить распространение болезней картошки.

Опасная «золотая» крошка

Вы знали, что в Карелии, Коми и Архангельской области официально есть объявленные карантинные зоны по золотистой картофельной нематоде? Нематода – это крошечный круглый червячок (меньше миллиметра), который особенно лютует на участках, где картошку сажают год за годом на одном месте. Потери урожая значительные – от 30 до 80%!

Как заметить? Через пару-тройку недель после всходов, ближе к концу июня, растения начинают массово чахнуть и желтеть. Листьев и стеблей мало, поражённые кусты дают мелкие, недоразвитые и малочисленные клубни. Это должно вас насторожить.

– Если выкопать поражённый куст, на корнях можно разглядеть микроскопические шарики золотистого цвета – это цисты вредителя. Они живут и зимуют в земле до восьми лет и всё это время опасны, – объясняют эксперты. – При этом для человека нематода не представляет вреда.

Что сажать? Для того чтобы не допустить распространения вредителя, необходимо использовать качественный посадочный материал, нематодоустойчивые сорта картофеля, такие как «Пушкинец», «Рябинушка», «Аврора», «Кардинал», «Розара», «Фреско», «Импала».

Как бороться? Соблюдайте севооборот, используйте биопрепараты, которые подавляют нематоду и стимулируют иммунитет картошки. Перед посадкой вносите в почву, заражённую золотистой картофельной нематодой, побольше удобрений. Перебирайте урожай – не храните больные клубни вместе со здоровыми плодами. Ботву после сбора обязательно сжигайте.

Невидимка, убивающая изнутри

Ещё одно опасное карантинное заболевание – бурая бактериальная гниль. В республиках Карелия и Коми, Архангельской и Мурманской областях карантинные фитосанитарные зоны по этому заболеванию отсутствуют. Болезнь коварна: её возбудитель может тихо сидеть в клубнях, никак не проявляя себя. Но после посадки, особенно в жару и повышенной влажности во второй половине лета, бактерии начинают прогрессировать. Как действует бурая напасть?

– Происходит закупорка сосудопроводящей системы растения бактериальной массой, что приводит к быстрому увяданию и гибели сначала отдельных стеблей, а затем и всего растения, – рассказывают специалисты. –Проникнув в молодые клубни, бактерии вызывают их загнивание ещё до уборки. Клубни разлагаются, заражают почву, и она становится источником распространения инфекции. Через почву, растительные остатки и клубни заражается здоровый картофель при уборке, хранении и транспортировке.

Характерный признак, который отличает бурую бактериальную гниль от других болезней картофеля,– это выделение бактериальной слизи из глазков больных клубней.

Как уничтожить заразу? Соблюдайте севооборот, берите для посадки только здоровые клубни устойчивых сортов, уничтожайте сорняки и боритесь с нематодами – они переносят болезнь.

Живучий злодей: рак картофеля

Следующее карантинное заболевание, способное погубить ваш урожай, – это рак картофеля. В подконтрольных управлению Россельхознадзора регионах зон по раку картофеля нет, однако болезнь можно занести с непроверенным посадочным материалом. Болезнь агрессивна и любит участки, где картошку сажают бессменно.

–Заболевание агрессивно проявляет себя на приусадебных участках, где картофель выращивается как монокультура, и на восприимчивых сортах картофеля, – раскрывают особенности болезни в Россельхознадзоре. –В итоге на больных растениях клубни почти не образуются.

Как происходит заражение? Поражение раком вызывает гриб, который относится к внутриклеточным паразитам. Он внедряется прямо в клетки растения, высасывает все питательные вещества и прямо-таки заставляет ткани бесконтрольно разрастаться. Заражённые клетки увеличиваются в размерах, а на клубнях появляются наросты, похожие на кораллы или цветную капусту. Сначала светлые, потом они буреют и загнивают к концу сезона, повреждая здоровую часть клубней, затем распадаются и попадают в почву. Куст при этом может выглядеть нормально, но клубней почти не даст.

Возбудитель болезни очень устойчив к неблагоприятным условиям окружающей среды, вредные споры живут в земле больше 20 лет!Как уберечься? Профилактикой распространения рака картофеля является проведение систематических обследований, которые лучше всего проводить во время уборки урожая, при переборке в хранилище или перед посадкой клубней. Особенно внимательно осматривайте места вокруг глазков. Там симптомы рака в виде наростов появляются в первую очередь.

Главные правила профилактики

Никогда не берите для посадки картошку с рук или обычный магазинный продовольственный картофель! Покупайте семенной материал только в специализированных питомниках или у официально работающих продавцов – иначе занесёте возбудителей болезней на свой участок.

Если заметили признаки хоть одной из этих болезней, являющиеся карантинными, сразу сообщайте в Североморское управление Россельхознадзора.

–При подтверждении наличия заболевания может быть установлена карантинная фитосанитарная зона и введён карантинный фитосанитарный режим, предусматривающий временные запреты и ограничения при использовании картофеля, выращенного на этой территории, – предупреждают специалисты.

