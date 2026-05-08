Дождь и мокрый снег: прогноз погоды в Коми на 8 мая

В Сыктывкаре днем воздух прогреется лишь до +8 градусов

В Коми 8 мая ожидается облачная погода с прояснениями. По данным синоптиков, местами пройдут небольшие осадки, а на крайнем юге днем прогнозируются умеренные дожди и мокрый снег.

В северных районах будет дуть северо-западный и западный ветер скоростью 4–9 м/с, на северо-востоке его порывы могут достигать 13 м/с. В Воркутинском районе ночью ожидается усиление ветра до 16–18 м/с.

В южной части республики ветер сменится на северо-восточный и восточный со скоростью 3–8 м/с, местами с порывами до 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит от -2 до +3 градусов, а при прояснениях в северных районах похолодает до -4...-9°С. Днем воздух прогреется до +6...+11°С, однако на крайнем северо-востоке будет значительно холоднее — от -1 до +4°С.

В Сыктывкаре 8 мая также ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью существенных осадков не прогнозируется, днем пройдет дождь. Температура ночью составит 0...+2°С, днем — +6...+8°С.