Очень миленький! Фото: конный центр «Аврора».

В День Победы, 9 мая, конный центр «Аврора» отпраздновал ещё один маленький, но важный праздник. Воспитанница центра, пони Пташка, явила миру мохнатенького сына, очаровательного малыша пони. Как чувствует себя новорождённый и его мама, «Комсомолке» рассказала руководитель Наталья Денисова.

– Утро 9 мая стало для нас вдвойне радостным: наша пони Пташка произвела на свет нежного пегого мальчишку, – написали на днях в группе в ВК сотрудники центра. – Посмотреть и потискать кроху можно у нас в конном центре. Приезжайте в гости!

Фото: конный центр «Аврора».

Пост вызвал множество комментариев мимимишного содержания: «Какой сладенький!», «Какая же прелесть, один краше другого в этом году», «Зацеловать кнопочку!» и т.п.

– Мама и малыш чувствуют себя превосходно, радуются солнышку и с удовольствием гуляют на свежем воздухе, – говорит Наталья. – Все спрашивают, как мы назовём нового члена семьи. Имя мы пока не придумали, пока не решили. Новорождённых наугад не называют, а по первым буквам родителей.

Фото: конный центр «Аврора».

Напомним, что в конце апреля центр «Аврора» сменил место жительства. Сейчас учреждение расположилось в Выльгорте по адресу: ул. Виталия Гилева, территория 7. Гостям рекомендуется ехать через птицефабрику.

– Сейчас мы продолжаем обживаться и с интересом прочесывать окрестности на новом месте, – рассказала Наталья. – Летом наших гостей ждут интересные и красивые маршруты для верховых прогулок.

