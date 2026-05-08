Ушла легенда: заслуженный рационализатор Коми АССР, 100-летний Парфен Дуркин не дожил до Дня Победы всего один день

Парфен Петрович много читал, любил поэзию. У него был ясный ум и светлые мысли. Фото: администрация Ижемского района.

Для Ижемского района, да и для всей Республики Коми, это была настоящая легенда. Ветеран труда, почётный гражданин посёлка и заслуженный рационализатор Коми АССР Парфен Дуркин – таких людей, как он, называют уникумами и настоящими хозяевами земли. В администрации района выразили соболезнования и отметили, что своими золотыми руками и живым умом Парфен Петрович реально облегчал людям труд и двигал производство вперед. Светлая память о нём навсегда останется в истории республики.

Столетний юбилей

Ещё 9 марта, когда ветерану исполнилось 100 лет, он сам делился секретом своего долголетия и ясного ума. Парфен Петрович много читал, любил поэзию. Тогда, в окружении родных и близких, а также общественников и чиновников, ветеран из Щельяюра бодро прочитал наизусть несколько стихов, шутил и рассуждал о женщинах: мол, сила России – именно в них, сильных духом, умеющих и вдохновлять, и держать тыл.

За чаем он вспоминал историю страны, развитие посёлка речников, свою молодость – и всё с точными датами, фамилиями и именами. На столетний юбилей деда приезжали сыновья, внуки, внучка и две правнучки.

За три дня до войны

Родился Парфен Петрович 9 марта 1926 года в маленькой деревне Абрамовка Усть-Цилемского района. Учился в местной школе, а потом поступил в фабрично-заводское училище в Щельяюре – это случилось ровно за три дня до начала войны. Мужиков на фронт забрали, рабочих рук не хватало, так что курсы обучения сильно сократили.

Вместе с другими 15-16-летними парнями его отправили в Усть-Усу – заменять ушедших на войну на речном флоте. Трудовой путь Парфен начал масленщиком на пароходе «Молотов». И почти вся его дальнейшая жизнь оказалась связана с Щельяюрской ремонтно-эксплуатационной базой: там он успел поработать и водителем, и слесарем, и мастером, и начальником кислородной станции. За почти 45 лет стажа он внедрил около 160 своих рацпредложений на судоремонтных предприятиях Печорского пароходства.

И стоят больше полувека

С будущей женой Анастасией Александровной Парфен Петрович познакомился в Ыргеншаре: она тогда училась в педагогическом училище в Нарьян-Маре и работала вожатой. Через год девушка, уроженка Архангельской области, переехала в Щельяюр – стала учительницей начальных классов. В 1950 году Парфен и Анастасия создали семью. Вскоре один за другим родились трое сыновей. Парфен Петрович сам построил дом и баню по своему рационализаторскому разумению – оба строения до сих пор стоят без капремонта уже больше полувека.

Прожили супруги душа в душу, в мире и согласии 72 года (!), но четыре года назад Анастасия Александровна умерла, а Парфен Петрович остался вдовцом. Один из сыновей, Николай, трагически погиб в норильской шахте. Александр после смерти мамы перебрался из Ростова к отцу, ухаживает за ним. Евгений живёт в Сыктывкаре.

У Парфена Петровича множество наград: знак «Заслуженный рационализатор Коми АССР», медали «Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», юбилейные медали, почётные грамоты и благодарности. Для односельчан он всегда был живым примером того, что возраст не помеха ни для активной жизни, ни для ясного ума. Он охотно участвовал в сельских праздниках, делился мудростью и талантом. Таким его и запомнят.

