Энергия памяти: работники ЛУКОЙЛа в Тимано-Печоре поздравили ветеранов с Днём Победы

Фото предоставлено КП-Коми.

В преддверии 81-й годовщины Победы нефтяники совместно с профсоюзом ЛУКОЙЛа посетили ветеранов в Усинске, Ухте и Сосногорске.

В нефтяной столице региона ветеранов-нефтяников поздравил депутат Госсовета Коми, директор Центра внешних коммуникаций «Тимано-Печора» ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ Юрий Лодыгин. Памятные подарки он вручил вместе с коллегами – работниками центрального аппарата управления предприятия.

– День Победы – это главный праздник в году. Многие годы ЛУКОЙЛ поддерживает ветеранов, не только в этот день, – подчеркнул Юрий Николаевич. – Вклад людей того поколения в Победу, в восстановление страны после войны – бесценен. И мы всегда будем им благодарны, восхищаться мужеством и самоотверженностью.

Как с горечью говорят представители ветеранских организаций предприятий ЛУКОЙЛа в Тимано-Печоре, участников боевых действий среди бывших работников объединения Коминефть, уже не осталось.

Тем внимательнее отношение к труженикам тыла, узникам концлагерей, вдовам ветеранов и детям войны, ведь это те люди, которые в послевоенные годы внесли неоценимый вклад в развитие страны.

– Для нас Великая Отечественная война – не просто страницы истории, это часть генетической памяти, которая передаётся от поколения поколению. И такие встречи нужны всем. Мы стараемся передать часть своей энергии старшим товарищам, получая взамен уникальные примеры стойкости, силы духа, а порой и отличного чувства юмора. Нам есть чем поделиться друг с другом, - рассказал молодой специалист, оператор товарный ЦДНГ-1 ТПП «Ухтанефтегаз» Антон Лях.

Сегодня тружеников тыла, чей профессиональный путь тесно связан с Ухтинским нефтеперерабатывающим заводом, поздравили представители Совета молодых специалистов и Совета ветеранов ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка.

Эти встречи, говорят участники, – напоминание о том, как важно помнить, уважать и быть благодарными, передавать память о героях следующим поколениям и поддерживать тех, кто отстоял нашу свободу.

Поздравления с Днём Победы продолжают череду социальных мероприятий нефтяников по поддержке ветеранов. Им оказывается регулярная социальная и материальная помощь, оплачиваются путёвки в санатории.

