Май со снегом: синоптики рассказали о погоде в Коми на 10 мая

В Сыктывкаре потеплеет до +10 градусов 10 мая

Жителей Коми 10 мая ждет прохладная погода с осадками в отдельных районах. По прогнозу синоптиков, в республике ожидается облачная погода с прояснениями.

В северных районах пройдет небольшой снег, а на юге ночью местами также возможны слабые снегопады. Днем в южной части региона существенных осадков не прогнозируется.

Ветер северный и северо-западный будет дуть со скоростью 7–12 м/с. На северо-востоке республики днем местами ожидаются порывы до 15–17 м/с.

Ночью температура воздуха составит от 0 до -5 градусов, при прояснениях столбики термометров могут опуститься до -10°. Днем на севере республики ожидается от +1 до +6°, а на крайнем северо-востоке — от +1 до -4°. В южных районах воздух прогреется до +3…+8°, на крайнем юге — до +13°.

В Сыктывкаре 10 мая прогнозируется облачная погода с прояснениями без существенных осадков. Ночью температура составит -1…-3°, днем потеплеет до +8…+10°. Скорость северного и северо-западного ветра достигнет 7–12 м/с.