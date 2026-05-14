Дожди и до +20°: прогноз погоды в Коми на 14 мая

На северо-востоке региона будет заметно прохладнее

14 мая в Коми ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в северных и центральных районах существенных осадков не прогнозируется, тогда как на юге республики местами пройдут небольшие и умеренные дожди.

Днем в регионе ожидаются кратковременные осадки, а в отдельных районах возможны грозы. На крайнем севере и северо-востоке Коми преимущественно сохранится сухая погода. Юго-восточный и южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с, местами днем его порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит +7…+12°С, на крайнем северо-востоке — от +2 до +7°С. Днем воздух прогреется до +15…+20°С, а в Воркутинском районе ожидается от +7 до +12°С.

В Сыктывкаре 14 мая прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь, днем ожидаются кратковременные осадки. Температура ночью составит +9…+11°С, днем — +17…+19°С.