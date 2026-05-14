«Гены у малышей что надо!»: на лосеферме в Коми начался настоящий бэби-бум, в мае уже четыре малыша явились в этот мир

Фёкла и Феня. Хорошенькие! Фото: лосеферма.

Такой радостной новостью просто грех не поделиться! На лосеферме в Якше настоящий бэби-бум. Лосихи одна за другой принесли потомство – встречайте новых обитателей!

Сначала звёздный час настал для опытной лосихи Фени – ей уже 15, но она продолжает удивлять. У неё родилась очаровательная дочка, которую назвали Фёклой. Папа малышки – гордый и статный Бурый. Кстати, в прошлом году у Фени уже была двойня, и тоже всё девчонки!

Пума, Пик и Печора. Фото: лосеферма.

А у молоденькой Печоры, которой всего четыре года, – сразу двое новорождённых. Девочку назвали Пумой – она очень изящная. А мальчика – Пиком, растёт крепышом и жутко любопытным. Кто их папа? Тут начинается детективная история: это был таинственный дикий лось, который заглянул на лосеферму на огонёк.

– Имя его мы не знаем, но, поверьте, гены у малышей что надо! – говорят специалисты лосефермы.

Напомним, что 4 мая на лосеферме родился первый малыш в этом году. Лосёнка назвали Гогой, его маму зовут Лиза, ей четыре года.

Гога со своей мамой Лизой. Фото: лосеферма.

– Давайте все вместе пожелаем нашим малышам здоровья, сил и беззаботного детства. Увидеть их вживую пока не получится – мы покажем ребят только через две недели после отёла, когда они как следует окрепнут, – говорят сотрудники.

