От жары до мокрого снега: погода в Коми удивит контрастами

Жара до +25, но местами дожди и туман

В Коми 15 мая ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди и грозы. По данным синоптиков, ночью в отдельных районах возможны кратковременные осадки, грозы и туман.

Днем в северной части республики существенных осадков не прогнозируется, однако на крайнем северо-востоке возможны небольшой дождь и мокрый снег. В южных районах местами также ожидаются небольшие дожди. Ветер восточного направления составит 2–7 м/с, местами порывы могут достигать 14 м/с.

Температура воздуха ночью будет держаться в пределах +5…+10 градусов. Днем в северных районах потеплеет до +13…+18, на крайнем северо-востоке — до +7…+12, а в южной части региона воздух прогреется до +20…+25 градусов. В Воркутинском районе ночью и днем ожидается от +4 до -1 градуса.

В Сыктывкаре прогнозируется облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Ночью температура составит +7…+9 градусов, днем — +22…+24.