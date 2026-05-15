На этот раз съёмки проходили в Сыктывкаре. Фото СТС.

На канале СТС скоро покажут новый выпуск тревел-шоу «100 мест, где поесть» – на этот раз съёмки проходили в Сыктывкаре. Премьера назначена на 16 мая, начало в 10 утра. Ведущий проекта Александр Белькович, известный ресторатор и автор кулинарных книг, решил познакомиться с местной кухней коми, сообщает пресс-служба телеканала.

Чего Александр только не пробовал: бургер с олениной и картошкой, лазанью из того же мяса с томатно-каперсовым соусом, вафли из картофеля с кабанятиной, салат по-коми-пермяцки, слоёный пирс с утиным конфи и портвейном в соусе, судака со свёклой. А ещё ему удалось попробовать редкое блюдо – рыбный пирог под названием черинянь.

Фото СТС.

Конечно, не обошлось и без главного коми бренда и наследия финно-угров – знаменитых шанег. В поисках вкусностей Белькович заглянул в столовую, кафе, гастробар, кулинарную студию и даже в авторский ресторан. А ещё он посетил семейный парк и прокатился на лыжероллерах.

Фото СТС.

Между тем, в каждом выпуске ведущий подсказывает, где вкусно поесть, остановиться на ночлег и что посмотреть, чтобы маршрут получился необычным. В новом сезоне, помимо Сыктывкара, его ждут Красная Поляна, Абхазия, Ингушетия, Вьетнам, Малайзия, Волгоград и другие места.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Гены у малышей что надо!»: на лосеферме в Коми начался настоящий бэби-бум, в мае уже четыре малыша явились в этот мир

Трое лосят появились на свет на ферме в Якше (подробности)