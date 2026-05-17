Коми накроет летнее тепло: днем до +29°C

Ночью на севере республики температура местами опустится до +4°C

В Коми 17 мая ожидается переменная облачность и по-летнему теплая погода. По данным синоптиков, ночью в отдельных западных районах пройдет небольшой дождь, а днем местами возможны кратковременные осадки и грозы.

Ветер ночью будет юго-восточным, днем сменится на юго-западный со скоростью 7–12 м/с. В некоторых районах возможны порывы до 15–17 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +11 до +16°C, на севере республики местами похолодает до +4…+9°C. Днем столбики термометров поднимутся до +24…+29°C. В Воркутинском районе будет значительно прохладнее: ночью от -2 до +3°C, днем — от +11 до +16°C.

В Сыктывкаре прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный, днем — юго-западный, 5–10 м/с. Ночью температура составит +13…+15°C, а днем воздух прогреется до +27…+29°C.