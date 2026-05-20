От заморозков до летнего тепла: погода в Коми на 20 мая

Синоптики рассказали о погоде в Коми на 20 мая

В Коми 20 мая ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдут небольшие дожди, а днем в большинстве районов существенных осадков не прогнозируется.

Северный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с, в отдельных северных районах возможны порывы до 14 м/с.

На севере республики ночью температура составит от +2 до +7°C, днем воздух прогреется до +9…+14°C. На крайнем северо-востоке ночью возможны заморозки — от -3 до +2°C, днем ожидается лишь +2…+7°C.

В южной части Коми будет значительно теплее: ночью +8…+13°C, днем +17…+22°C. На крайнем юге температура может подняться до +26°C.

В Сыктывкаре синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Северо-восточный ветер составит 6–11 м/с. Ночью в столице Коми ожидается +10…+12°C, днем потеплеет до +21…+23°C.