Тепло без дождей: синоптики рассказали о погоде в Коми на 21 мая

Самая теплая погода ожидается в центральных районах Коми

21 мая в Коми ожидается переменная облачность и преимущественно сухая погода. По данным синоптиков, существенных осадков в регионе не прогнозируется.

Южный ветер будет умеренным — от 3 до 8 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха составит от +3 до +8 градусов, однако местами, преимущественно в отдельных районах, столбики термометров могут опуститься до -3…+2°C.

Днем в республике заметно потеплеет. В большинстве районов воздух прогреется до +21…+26°C. Вместе с тем в восточных и северных территориях местами ожидается более прохладная погода — от +12 до +17°C. Самые низкие температуры сохранятся в Воркутинском районе, где днем прогнозируют лишь +3…+8°C.

В Сыктывкаре 21 мая также обойдется без существенных осадков. Жителей столицы Коми ждет переменная облачность и комфортная температура. Южный ветер усилится до 2–7 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до +5…+7°C, а днем ожидается настоящее майское тепло — до +23…+25°C.