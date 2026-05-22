Жара, грозы и сильный ветер: прогноз погоды в Коми на 22 мая

22 мая жителей республики ждут кратковременные дожди, местами ливни и порывистый ветер

В Коми 22 мая ожидается переменчивая погода с дождями, грозами и заметным температурным контрастом между районами. По данным синоптиков, в течение дня местами пройдут кратковременные осадки, а в отдельных южных районах возможны ливни.

Ветер западного направления составит 6–11 м/с, днем местами его порывы усилятся до 15–17 м/с.

Ночью температура воздуха в регионе будет колебаться от +11 до +16°C, однако местами столбики термометров опустятся до +3…+8°C. Самой холодной останется Воркута — здесь ночью ожидается от -2 до +3°C.

Днем в северных и отдельных юго-восточных районах воздух прогреется до +17…+22°C. В Воркутинском районе сохранится прохлада — всего +4…+9°C. При этом на юге Коми установится почти летняя жара: температура поднимется до +23…+28°C.

В Сыктывкаре 22 мая прогнозируется переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. Ночью температура составит +13…+15°C, днем потеплеет до +23…+25°C. Ветер юго-западный и западный — 6–11 м/с.