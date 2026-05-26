С заботой о семье и детях: как изменился размер выплаты и что нового в правилах назначения единого пособия в 2026 году

В России действует мера поддержки семей с низкими доходами. Пособие от государства назначается на детей до 17 лет и беременным женщинам.

Единое пособие – одна из самых востребованных мер государственной поддержки семей с детьми в регионе. Как изменился размер выплаты и что нового в правилах назначения единого пособия? На эти и другие вопросы «Комсомолке» ответил управляющий Отделением Соцфонда по Коми Антон Хозяинов.

– Антон Сергеевич, кто может оформить единое пособие, куда обратиться?

– Напомню, что единое пособие – это адресная выплата для семей с детьми и будущих мам с низкими доходами. Единое пособие назначается на один год. Главное условие – доход на каждого члена семьи должен быть не выше регионального прожиточного минимума на душу населения. Это 25 330 рублей в северной и 20 473 рублей в южной природно-климатической зоне. Доходы рассчитываются до вычета налогов. Проводится оценка движимого и недвижимого имущества. Заявитель и ребёнок должны быть гражданами России и постоянно проживать на её территории.

Заявление на единое пособие может подать один из родителей, усыновитель или опекун ребёнка от 0 до 17 лет, а также будущие мамы, вставшие на учёт в медицинской организации в ранние сроки беременности, то есть до 12 недель. Подать заявление можно удобным для семьи способом: через портал Госуслуг, МФЦ или в клиентской службе Отделения Соцфонда России по Коми.

В Республике Коми единое пособие получают родители на 48 865 детей и 909 беременных женщин.

– Как изменился размер единого пособия в 2026 году?

– С 2026 года размер единого пособия увеличен вслед за прожиточным минимумом. Для детей от 0 до 17 лет выплаты рассчитываются исходя из прожиточного минимума на ребёнка, а для беременных – из прожиточного минимума для трудоспособного населения. В зависимости от уровня дохода семьи пособие назначается в размере 50%, 75% или 100% от соответствующего прожиточного минимума.

– С 1 марта вступил в силу новый порядок учёта алиментов при назначении единого пособия. Что изменилось?

– Изменения касаются двух случаев: когда родители договорились об алиментах устно или в нотариальном соглашении сумма алиментов определена менее установленного правилами размера. В этих случаях расчёт происходит из суммы среднемесячной зарплаты региона (СНЗП): ¼ от СНЗП на одного ребёнка, 1/3 – на двоих, 1/2 – на троих и более.

Сейчас на сайте Росстата России доступны сведения о среднемесячной номинальной заработной плате за 2024 год. В Республике Коми её размер – 88 854,20 рублей. Данные за 2025 год будут использованы при учёте алиментов после их публикации.

Например, мама троих детей, с отцом которых расторгнут брак, не подавала на алименты. Значит, за каждый месяц расчётного периода в доход учтут не менее 1/2 среднемесячной номинальной заработной платы в регионе, то есть 44 427,10 рублей (по данным за 2024 год).

Ничего не изменится для родителей, которые получают алименты на основании судебного решения или судебного приказа. В расчёт возьмут сумму, указанную гражданином в заявлении. Если оно передано судебным приставам, Отделение Соцфонда по Коми получит информацию без участия заявителя от Федеральной службы судебных приставов.

– О каких еще изменениях правил назначения единого пособия важно знать?

– Хочу напомнить, что в правилах назначения единого пособия есть условие по минимальному доходу. С этого года за 12 месяцев расчётного периода минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи должен быть не менее 8 МРОТ, в прошлом году – 4 МРОТ. МРОТ в 2026 году составляет 27 093,00 рублей.

Важно знать, что предусмотрено и правило нулевого дохода, когда отсутствие заработка обосновано объективными жизненными обстоятельствами.

– Антон Сергеевич, расскажите подробнее, о каких ситуациях идёт речь?

– Правилами назначения единого пособия учтены многие жизненные обстоятельства, когда человек может не иметь дохода в расчётном периоде:

- уход за ребёнком до 3 лет, ребенком-инвалидом, инвалидом I группы, пожилым старше 80 лет,

- беременность в расчётном периоде или на дату подачи заявления,

- непрерывное длительное лечение (более 3 месяцев), включая лечение ребёнка, если за ним ухаживал родитель,

- статус многодетной семьи,

- если заявитель единственный родитель или опекун, не состоящий в браке,

- обучение очно до 23 лет, служба в армии и первые 3 месяца после демобилизации,

- до 6 месяцев официальной безработицы,

- получение пенсии по старости, инвалидности или потере кормильца (новшество этого года).

Если причины длились менее 10 месяцев в расчётном периоде, требования о доходе уменьшаются пропорционально времени наличия уважительных причин.

Информация об условиях назначения пособия размещена на сайте СФР в разделе Гражданам/Семьям с детьми/Единое пособие. Получить консультацию можно по телефону: 8(800)100-00-01, в клиентских службах Отделения СФР по Коми, а также в группе Отделения Вконтакте.

Единое пособие – мера государственной поддержки семей с детьми и беременных женщин, входящая в число инициатив Национального проекта «Семья». Пособие назначается семьям, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума на человека после комплексной оценки нуждаемости.

Размер прожиточного минимума (ПМ) в Республике Коми на трудоспособное население в 2026 году:

– 27610 рублей – в северной природно-климатической зоне;

– 22316 рублей – в южной природно-климатической зоне.

Размер ПМ в Республике Коми на ребёнка в 2026 году:

– 24651 рублей – в северной природно-климатической зоне;

– 19859 рублей – в южной природно-климатической зоне.

