«Награда – видеть, что пациенту лучше»: в Сыктывкарской городской поликлинике теперь ведёт приём новый эндокринолог

Фото: архив КП.

В Сыктывкарской городской поликлинике теперь ведёт приём новый эндокринолог – Вера Мачюкене. Она пришла в профессию неслучайно: детское увлечение превратилось в осознанный путь, и вот результат – новый этап в карьере.

Ещё в детстве Вера не бегала с куклами в «дочки-матери», а «лечила» их, играя во врача. Со временем эта игра стала серьёзным намерением: в школе она выбрала химико-биологический класс, а потом поступила в филиал Кировской медицинской академии в Сыктывкаре.

На третьем курсе случился важный разговор. Экзаменатор спросил, кем она видит себя в будущем. Вера ответила – офтальмологом. Но опытная коллега заметила: «А я вас вижу терапевтом». Молодая студентка прислушалась, подумала – и позже уже не сомневалась в этом выборе.

Вера Мачюкене.

С 2021 года Вера работает в сыктывкарской поликлинике, а с 2022-го руководит восьмым терапевтическим отделением. За это время она набралась опыта: от скорой помощи до наблюдения пациентов с разными болезнями.

Идея стать узким специалистом зрела давно. Ещё в академии Вере очень нравился курс эндокринологии. К тому же её близкие сами состоят на учёте у эндокринолога – это тоже повлияло на решение. Для Веры Мачюкене важно не просто выписывать лекарства, а помогать людям комплексно: заниматься профилактикой, контролировать хронические болезни, улучшать самочувствие и не допускать осложнений.

– Самое чудесное – видеть, что пациенту становится лучше, что он доволен и реально заинтересован в лечении. Вот это для меня лучшая награда, – говорит Вера.

Напомним, активная деятельность по поддержке кадров ведётся в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

