«Яркие идеи, новые проекты, поддержка молодёжи»: Сыктывкар стал библиотечной столицей России 2027 года

Фото: Минкульт Коми.

Сыктывкару официально присвоили звание «Библиотечная столица России», и теперь весь 2027 год столица Коми будет носить этот почётный титул.

Тысячи материалов в одном месте

Эту традицию Российская библиотечная ассоциация ведёт ещё с 1998 года: звание получает тот город, который сильнее других проявил себя в сфере культуры, образования и библиотечного дела. И в этот раз выбор пал на столицу Коми.

Почему именно Сыктывкар? Он активно участвовал в крупных национальных проектах – «Культура» и «Семья», плюс предложил немало ярких идей в библиотечной сфере. Онлайн-проекты доступны где угодно – хоть с Дальнего Востока, хоть из Москвы. Национальная электронная библиотека региона и «Культурная карта Республики Коми» – это тысячи материалов в одном месте.

Уникальные проекты

Коми гордится и совместными проектами, которые поддержал Президентский фонд культурных инициатив. Например, «Легион умников» помогает школьникам заниматься интеллектуальным творчеством и даже получать патенты на изобретения. Ещё один важный проект – Центр музыкального наследия имени А. Г. Осипова, единственный в своём роде библиотечный центр, где берегут и популяризируют музыку коми народа.

Из ежегодных событий – книжные фестивали: «Алая лента» в Сыктывкаре, «Книжная жемчужина» в Ухте и праздник «Коми книга» в Удорском районе.

Точки притяжения

Награду вручили на Всероссийском библиотечном конгрессе, который проходил в Екатеринбурге.

– Мы доказали, что умеем проводить крупные культурные события и создавать современные места для семейного и умного отдыха. И Национальная библиотека, и вся сеть библиотек региона превращаются в точки притяжения, где появляются новые проекты, поддерживают молодёжь и хранят традиции. Мы готовы делиться своим опытом и вместе развивать библиотечное дело в стране, – заявила на церемонии награждения министр культуры Коми Марина Бурмистрова.

Только цифры

За последние семь лет в регионе появилось 67 модельных библиотек нового образца, и почти каждая четвёртая уже модернизирована по общероссийским стандартам.

В 2025-м Национальная библиотека Коми получила федеральные деньги и попала в число победителей всероссийского конкурса за лучшие практики работы.

В этом году республика подала заявки ещё на четыре модельные библиотеки и восемь детских культурно-просветительских центров.

