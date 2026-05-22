«Не двигайтесь, идёт сканирование»: художник из Коми стал финалистом международного конкурса фотографии

Сергей Гагаузов из Воркуты стал финалистом международного конкурса фотографии. Фото: личный архив.

Стали известны имена тех, кто поборется за победу в III Международном конкурсе фотографии «СВЕТ и ЦВЕТ». Среди финалистов – Сергей Гагаузов из Воркуты. Он отметился в номинации «Человек эры AI. Трансформация» со снимком «Не двигайтесь, идёт сканирование». Его работа попадёт на главную выставку одноимённого фестиваля, который уже по традиции пройдёт в Ельце с 13 по 16 августа этого года.

Кадр Сергей сделал в Шереметьево, в зоне досмотра для экипажей, используя iPhone 15 Pro Max. Сам автор рассказывает: это почти «чистое» фото, лишь чуть подправил цветовой баланс, чтобы усилить художественный эффект и визуально показать невидимые лучи от сканера.

В чём же задумка? Гагаузов рассуждает так: ионизирующее излучение при определённой дозе может навредить ДНК и повысить риск рака. Для пассажиров, которые летают редко, это мелочи, а вот для пилотов и стюардесс, проходящих рамки и детекторы постоянно, риски уже серьёзные. При этом авиакомпании по всему миру не спешат обнародовать точные данные о том, как часто бортпроводники и лётчики проходят через такие устройства.

Не двигайтесь, идёт сканирование.

По мнению фотографа, это повод задуматься: какую цену человечество платит за безопасность в эпоху ИИ, и не пора ли искать альтернативы.

Всего на участие подали 7600 снимков – и это фотографы из 74 российских регионов и ещё 25 стран (Европа, Азия, Африка, обе Америки). Жюри, куда вошли известные мастера и эксперты в области современного искусства, выбрало 420 лучших работ.

Полный список финалистов выложили тут. Имена победителей объявят в августе на самом фестивале «СВЕТ и ЦВЕТ».

