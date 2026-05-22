Коми, вперёд! Чтобы поддержать в конкурсе «Земский почтальон» Анастасию Мамонтову из Усть-Нема, осталось четыре дня

Осталось всего четыре дня, чтобы поддержать нашу землячку! Жители Коми сейчас могут помочь Анастасии Мамонтовой, которая представляет регион в конкурсе «Земский почтальон». Она трудится в селе Усть-Нем Усть-Куломского района.

До 25 мая включительно на сайте проходит интернет-голосование за специальную номинацию – «Народный почтальон». Чтобы отдать свой голос за Анастасию, просто перейдите по ссылке.

Напомним, всероссийский конкурс «Земский почтальон» проводят во второй раз. В нём участвуют все регионы страны. Сначала организаторы получили больше трёх тысяч заявок, но в финал вышли 86 лучших специалистов. Очное состязание состоится 25 мая в Москве. А торжественное награждение победителей пройдёт 26 мая в национальном центре «Россия» во время Форума тружеников села.

Кстати, голосование за «Народного почтальона» стартовало 5 мая 2026 года. В этой номинации проголосовать может любой житель страны – без ограничений. У того, кто наберёт больше всех голосов, будет приз 150 тысяч рублей. А главный приз самого конкурса – 250 тысяч рублей.

