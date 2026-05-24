Град, ливень и потопы: что произошло в Сыктывкаре после мощной грозы

Фото: Максим Мартышин

Коммунальные службы Сыктывкара в течение ночи устраняли последствия сильного ливня, который обрушился на город вместе с грозой и крупным градом вечером 23 мая.

Как сообщил глава администрации Сыктывкара Максим Мартышин, бригады коммунальных служб провели очистку люков и ливневой канализации на нескольких участках города. Работы велись на улице Колхозной, перекрестках Ленина и Первомайской, Морозова, Печорской, Карьерной, Оплеснина, Коммунистической в районе пересечения со Старовского, а также на улицах Малышева, Лыткина, Маегова и Октябрьском проспекте.

Кроме того, сильный дождь размыл подъездные пути к паромной переправе на маршруте Алёшино — Седкыркещ. Для обеспечения проезда в ночное время специалисты выполнили выравнивание плит.

Напомним, вечером 23 мая на Сыктывкар обрушилась сильная гроза с крупным градом. По данным синоптиков, причиной непогоды стало сочетание нескольких атмосферных факторов. Жителей просят сообщать о замеченных последствиях стихии в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 20-11-20.

