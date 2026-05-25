До +22° и местами грозы: прогноз погоды в Коми на воскресенье

В отдельных районах республики возможны туман и грозы

В Коми 25 мая прогнозируется переменная облачность. По данным синоптиков, ночью в восточных районах и местами на западе пройдут кратковременные дожди, а днем осадки ожидаются на большей части региона. При этом на юго-востоке республики существенных осадков не прогнозируется.

Ночью и утром местами возможен туман. Днем на крайнем юге Коми синоптики не исключают грозы.

Ветер северо-западный с переходом на южный будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +5…+10 градусов, днем потеплеет до +17…+22°. На севере республики ночью местами ожидается от 0 до +5°, днем — +10…+15°. В Воркутинском районе температура не превысит +5…+10°.

В Сыктывкаре ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +7…+9°, днем — +20…+22°.