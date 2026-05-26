Грозы, дожди и до +21 градуса: какой будет погода в Коми 26 мая

На крайнем северо-востоке существенных осадков не прогнозируется

В понедельник, 26 мая, в Коми ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременными дождями и грозами. Об этом сообщили синоптики регионального ЦГМС.

По прогнозу, ночью осадки пройдут местами, а днем дождливая погода ожидается в большинстве районов республики. В отдельных западных районах возможны ливни, тогда как на крайнем северо-востоке существенных осадков не прогнозируется.

Ночью местами, а днем уже в большинстве районов Коми ожидаются грозы. Ветер будет юго-восточным и южным со скоростью 8–13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +8…+13 градусов, местами на севере — от +2 до +7°. Днем воздух прогреется до +16…+21°, а на крайнем севере — до +8…+13°.

В Сыктывкаре 26 мая также прогнозируется облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь и гроза. Ночью температура составит +10…+12°, днем — +18…+20°.