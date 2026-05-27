Накопить на своё жильё: москвичу понадобится десять лет, а жителю Коми – всего три с половиной года

Россияне всё чаще откладывают деньги на квартиру сами, потому что доступной ипотеки по сути нет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Россияне всё чаще откладывают деньги на квартиру сами, потому что доступной ипотеки по сути нет. Аналитики с портала «МИР КВАРТИР» прикинули, сколько времени обычному человеку придётся копить на собственную жилплощадь в своём регионе. Коми заняла пятую строчку в этом списке.

Счастливчики

За основу взяли данные Росстата по зарплатам за февраль 2026-го и собственные цифры о ценах на «вторичку» в регионах. Лидеры по скорости накопления – жители севера и Дальнего Востока. Например, на Чукотке средняя зарплата – 208 456 рублей в месяц. При таких деньгах отложить на квартиру можно всего за 2,9 года. В Мурманской области картина похожая: доходы поменьше (125 683 рубля), но и квартиры дешевле (около 4,4 млн рублей), так что срок тот же.

Неплохие показатели и в других северных регионах: Магадан (3,4 года), Ямал (3,5 года), Югра (3,7 года), а также Тюменская область, Ненецкий АО, Сахалин и Камчатка (по 4 года).

Жителям Республики Коми, согласно исследованию, понадобится всего 3,6 года, чтобы накопить на собственное жильё в регионе. Это случится при стоимости квартиры в 4 111 028 рублей и средней зарплате в 95 943 рубля в месяц.

Аутсайдеры

А вот в хвосте списка оказались те, где жильё слишком дорогое или зарплаты мизерные. Дольше всех придётся копить дагестанцам – целых 13 лет. Следом идут Севастополь (12,6 года), Ингушетия (11,1 года), Крым (11 лет). Москва – на пятой строчке с конца: жителям столицы понадобится 10 лет. Далее Алтай (9,9 года), Северная Осетия (9,8 года), Чечня (9,3 года) и Карачаево-Черкесия (8,9 года). Замыкает десятку самых невезучих Ставропольский край (8,8 года).

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Питер оказался на 11-м месте: здесь накопить на квартиру можно за 8,5 лет. А жителям Подмосковья понадобится 5,8 года.

Для справки

В целом по стране средний срок накопления – 4,9 года, средняя цена квартиры – около 6,1 млн рублей, а средняя зарплата – 103 900 рублей в месяц. Тяжелее всего тем, у кого жильё непомерно дорогое (столичные регионы, Крым, Алтай) или доходы совсем низкие (республики Кавказа).

Однако по сравнению с прошлым годом ситуация чуть улучшилась: тогда средний срок составлял 5,6 года. Цены выросли всего на 5,1%, а зарплаты – почти на 20%, поэтому квартиры стали немного доступнее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С заботой о семье и детях: как изменился размер выплаты и что нового в правилах назначения единого пособия в 2026 году

Жителям Коми рассказали об условиях получения и размере единого пособия на детей (подробности)