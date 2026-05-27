Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 мая 2026 10:00

Накопить на своё жильё: москвичу понадобится десять лет, а жителю Коми – всего три с половиной года

Коми заняла пятую строчку в рейтинге доступного жилья
Елена СЕРГЕЕВА
Россияне всё чаще откладывают деньги на квартиру сами, потому что доступной ипотеки по сути нет.

Россияне всё чаще откладывают деньги на квартиру сами, потому что доступной ипотеки по сути нет.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Россияне всё чаще откладывают деньги на квартиру сами, потому что доступной ипотеки по сути нет. Аналитики с портала «МИР КВАРТИР» прикинули, сколько времени обычному человеку придётся копить на собственную жилплощадь в своём регионе. Коми заняла пятую строчку в этом списке.

Счастливчики

За основу взяли данные Росстата по зарплатам за февраль 2026-го и собственные цифры о ценах на «вторичку» в регионах. Лидеры по скорости накопления – жители севера и Дальнего Востока. Например, на Чукотке средняя зарплата – 208 456 рублей в месяц. При таких деньгах отложить на квартиру можно всего за 2,9 года. В Мурманской области картина похожая: доходы поменьше (125 683 рубля), но и квартиры дешевле (около 4,4 млн рублей), так что срок тот же.

Неплохие показатели и в других северных регионах: Магадан (3,4 года), Ямал (3,5 года), Югра (3,7 года), а также Тюменская область, Ненецкий АО, Сахалин и Камчатка (по 4 года).

Жителям Республики Коми, согласно исследованию, понадобится всего 3,6 года, чтобы накопить на собственное жильё в регионе. Это случится при стоимости квартиры в 4 111 028 рублей и средней зарплате в 95 943 рубля в месяц.

Аутсайдеры

А вот в хвосте списка оказались те, где жильё слишком дорогое или зарплаты мизерные. Дольше всех придётся копить дагестанцам – целых 13 лет. Следом идут Севастополь (12,6 года), Ингушетия (11,1 года), Крым (11 лет). Москва – на пятой строчке с конца: жителям столицы понадобится 10 лет. Далее Алтай (9,9 года), Северная Осетия (9,8 года), Чечня (9,3 года) и Карачаево-Черкесия (8,9 года). Замыкает десятку самых невезучих Ставропольский край (8,8 года).

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Питер оказался на 11-м месте: здесь накопить на квартиру можно за 8,5 лет. А жителям Подмосковья понадобится 5,8 года.

Для справки

В целом по стране средний срок накопления – 4,9 года, средняя цена квартиры – около 6,1 млн рублей, а средняя зарплата – 103 900 рублей в месяц. Тяжелее всего тем, у кого жильё непомерно дорогое (столичные регионы, Крым, Алтай) или доходы совсем низкие (республики Кавказа).

Однако по сравнению с прошлым годом ситуация чуть улучшилась: тогда средний срок составлял 5,6 года. Цены выросли всего на 5,1%, а зарплаты – почти на 20%, поэтому квартиры стали немного доступнее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С заботой о семье и детях: как изменился размер выплаты и что нового в правилах назначения единого пособия в 2026 году

Жителям Коми рассказали об условиях получения и размере единого пособия на детей (подробности)