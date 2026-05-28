Ливни, грозы и град: какая погода ждёт Коми 28 мая

Синоптики предупредили о грозах, граде и сильных дождях в Коми

В Коми 28 мая ожидается переменчивая погода с дождями, грозами и потеплением. В некоторых районах синоптики предупреждают о сильных осадках, граде и порывистом ветре.

На севере республики прогнозируется переменная облачность: ночью местами кратковременный дождь, днем будут небольшие осадки, возможны грозы. Ветер восточный и юго-восточный 7–12 м/с, местами с порывами до 15–17 м/с. Температура ночью составит +9…+14 градусов, днем — +22…+27. В Воркутинском районе будет прохладнее: ночью +2…+7, днем +13…+18.

На юге ожидаются дожди, местами сильные, возможен град и грозы. Температура ночью +10…+15, днем +21…+26 градусов, но в районах осадков воздух прогреется лишь до +12…+17.

В Сыктывкаре прогнозируют облачную погоду с прояснениями, дождь, днем сильный, и грозу. Ночью +11…+13 градусов, днем +17…+19, ветер юго-восточный 6–11 м/с.