Дарила подарки и всегда звонила: 19-летняя сотрудница МВД ушла на занятия и больше не вернулась

15 января в здании учебного центра МВД в Эжве раздался взрыв, который унёс жизнь 19-летней девушки.

Родные 19-летней Ирины Красильниковой, погибшей после пожара в учебном центре МВД по Коми, отсудили компенсацию морального вреда. Сотрудница отдела МВД по Сыктывдинскому району скончалась 19 января в реанимации Республиканской клинической больницы. Девушка находилась в реанимации сначала в Эжвинском районе, затем в КРКБ, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Мать, отец, брат и бабушка погибшей обратились в суд с иском на общую сумму около 28 миллионов рублей. Родные рассказали, что Ирина все свободное время проводила в кругу семьи, помогала по дому, ухаживала за братом. Она постоянно звонила родителям и бабушке, интересовалась их делами, делилась своими новостями. Молодой человек девушки подтвердил, что она постоянно поддерживала связь с семьей, покупала и привозила продукты и подарки. Брат Ирины рассказал, что сестра почти каждый день звонила и интересовалась его здоровьем. Бабушка сообщила, что у них с внучкой были очень близкие и теплые отношения, Ирина помогала ей ходить в магазин и аптеку, ухаживала за ней.

Суд учел, что после смерти девушки здоровье ее родных ухудшилось, а также принял во внимание помощь истцам от регионального ведомства. Родители получили пособия, страховые выплаты и добровольные пожертвования на общую сумму более 10,3 миллиона рублей. Кроме того, после пожара к семье направили заместителя начальника ОМВД по Сыктывдинскому району, психолога и специалиста. Был организован сбор средств: удалось собрать более 1 миллиона рублей, часть из которых потратили на похороны, остальное отдали родителям. Отдел МВД предоставил служебные автобусы для перевозки людей на похоронах, закупил продукты на кладбище и организовал поминальный обед на 40-й день, сообщает БНК.

Суд признал исковые требования обоснованными. В пользу родителей взыскали по 1,5 миллиона рублей, в пользу бабушки – 1 миллион рублей, в пользу брата – 500 тысяч рублей.

Напомним, 15 января в центре профессиональной подготовки МВД по Коми на улице Менделеева в Эжвинском районе Сыктывкара произошли взрыв и пожар. Преподаватель Владимир Опарин во время занятия привел в действие учебно-имитационную гранату, купленную в магазине. Из-за этого загорелись легковоспламеняющиеся предметы. Из здания эвакуировали около 200 человек. Пострадали 30 слушателей, трое скончались. Опарина сначала поместили под домашний арест, затем под стражу. На него завели дело о превышении должностных полномочий и уничтожении имущества по неосторожности. Руководителя центра Антона Дашевского отстранили от должности, арестовали, затем уволили. Его обвиняют в превышении полномочий группой лиц. Также обвинение предъявили начальнику цикла специальных дисциплин Ю. Новиковой, которую уволили из органов внутренних дел.

