НовостиОбщество28 мая 2026 7:10

В деле о пожаре в учебном центре МВД по Коми появилась третья обвиняемая

Начальника цикла специальных дисциплин обвинили в превышении должностных полномочий
Все трое фигурантов уголовного дела уволены

В деле о пожаре в Центре профподготовки МВД по Коми появилась третья обвиняемая. По данным пресс-службы судов, ее стала начальник цикла специальных дисциплин и преподаватель.

По версии следствия, пожар 15 января 2026 года в Эжвинском районе Сыктывкара произошел во время учебного занятия после применения учебно-имитационной гранаты. Из здания эвакуировали около 200 человек, пострадали 30 слушателей, трое погибли.

Фигурантке уголовного дела, как и бывшему руководителю центра Антону Дашевскому, вменяют превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями. Следствие считает, что она вместе с преподавателем Владимиром Опариным организовала занятие, которое привело к трагедии.