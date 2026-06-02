Карантин, укол, защита, жизнь: единственное спасение домашних собак и кошек от бешенства – это прививка

Благодаря вакцинации от бешенства у собак и кошек вырабатывается иммунитет к заболеванию, достигающий максимальной эффективности через 3-4 недели и сохраняющийся не менее года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора обращается к хозяевам собак и кошек: не стоит забывать, насколько опасна эта болезнь. Бешенство – это тяжёлая вирусная инфекция, которая поражает центральную нервную систему, причём как у зверей, так и у людей.

Где прячется вирус

Чаще всего у диких хищников, плотоядных животных: лис, волков, енотовидных собак, шакалов. Но и наши питомцы – кошки с собаками – тоже в группе риска. Заразиться можно через слюну: при укусе, царапине или если она попадёт на слизистую (в глаза, рот или открытую ранку). Опасность заключается ещё и в том, что первые признаки могут не проявляться долго – от восьми дней до целого года.

Как понять, что животное заболело

Самые частые симптомы – оно становится слишком возбудимым, неожиданно агрессивным, может течь слюна, нарушается координация движений, иногда случаются параличи.

– Лечения животных от бешенства не существует, – говорят специалисты.

Поэтому единственная защита – это прививка. Правила простые: всех домашних питомцев нужно вакцинировать ежегодно, начиная с трёхмесячного возраста. Сделать это можно в государственной ветеринарной клинике или в частном учреждении. После прививки ветеринар ставит отметку в паспорте животного.

Постоянное наблюдение

Если собака или кошка укусила человека или другого зверя, хозяин обязан в течение 12 часов доставить её в государственную ветеринарную службу (станции по борьбе с болезнями животных) на осмотр и затем на 10 дней под изоляцию. Если есть возможность изолировать питомца дома (так, чтобы он ни с кем не контактировал), после осмотра ветеринарный врач может разрешить оставить его у хозяев. При этом владельцы обязаны изолировать животное.

– По окончании карантина, если нет признаков бешенства, животное нужно привить – при условии, что оно раньше не вакцинировалось или с прошлой прививки прошло 180 дней и больше, – советуют в Россельхознадзоре.

После укола питомец остаётся в изоляции ещё 30 дней. А уже потом, если всё в порядке, его можно возвращать владельцу (в случае, когда зверёк сидел на карантине не дома). И ещё важный момент: если вас укусила, поцарапала или укусила чужая собака, кошка или дикое животное – сразу бегите в больницу! Там сделают уколы от бешенства. Это не шутки.

Полезно знать

Если правила нарушить, можно получить штраф по статье 10.6 КоАП РФ (часть 2) – за несоблюдение мер по борьбе с особо опасными болезнями.

