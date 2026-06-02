Катюша, Виктория или Клюква: в Коми выбирают имя сиротке-медведице

Маленькая медвежья принцесса скоро обретёт имя. Фото: Минприроды Коми.

В Коми наконец-то выяснили, кто на самом деле найденный медвежонок – это девочка! Раньше определить пол мешала дикость малышки: при попытках осмотреть её она вела себя ну очень недружелюбно.

Напомним, сиротку нашли ещё в мае в Усть-Куломском районе. Сейчас она живёт и набирается сил в Центре спасения медвежат в Тверской области.

Местные жители тем временем вовсю предлагают имена для косолапой принцессы. В первом голосовании большинство подписчиков решило, что имя должно начинаться на букву «К». Плюс из комментариев выбрали самые популярные варианты: Виктория, Клюква, Кампет, Пуговка, Клёпа, Княжна, Катюша.

На сегодняшний день свой голос отдали почти 500 человек и лидирует имя Клюква, за него проголосовали почти 37%.

Пока что лидирует имя Клюква. Как считаете, подходит?

В итоге какое имя наберёт больше всего голосов – то и дадут медведице. Об этом рассказали в Минприроды региона.

