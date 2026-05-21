Напуганный малыш попал в надёжные руки. Фото: Минприроды Коми.

В Усть-Куломском районе Коми удалось спасти от гибели медвежонка, который остался без мамы. Местные жители частенько видели перепуганного зверька: он шатался по округе и наведывался на дачные участки, чтобы хоть что-то съестное найти. Без материнской заботы в таком возрасте он бы просто не выжил.

Подготовят ко взрослой жизни

Люди не остались равнодушными и позвонили в Минприроды Коми – в управление, которое следит за охотничьими ресурсами и охраной диких животных. Специалисты аккуратно отловили малыша, быстро оформили все бумаги, и уже на этой неделе его отправляют в Тверскую область, в Центр спасения медвежат-сирот. Там зверька откормят, помогут освоиться и подготовят к взрослой жизни. А когда полностью восстановится, его снова выпустят в леса Коми.

Кстати, это не первое такое сотрудничество между ведомством и центром. Год назад в Троицко-Печорском районе нашли истощенную медведицу Киру – её выходили, и она только-только вернулась домой, в родные леса.

Специалисты напоминают: знаменитый центр семьи Пажетновых работает только на пожертвования неравнодушных людей.

Медвежонку выбирают имя

А теперь главное – новому подопечному из Усть-Куломского района придумывают имя. объявлен конкурс среди жителей республики. Несколько идей для вдохновения:

– имя с буквы «К» (как первая буква родины – Коми);

– в честь местных рек или других географических объектов республики;

– просто что-то ассоциативное, напоминающее север, лес, дикую природу.

Пол медвежонка пока неизвестен, так что ждут варианты и для девочки, и для мальчика.

Голосование проходит по ссылке.

А были ещё медвежата

К слову, в 2021 году тверской центр выходил малышку Пужу и Михаила Андреевича, а в 2023-м – Ворчуна и Толстуна. Всех их выпускали на границе Прилузского и Койгородского районов, рядом с нацпарком «Койгородский».

