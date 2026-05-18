Какой длинноногий! Фото: лосеферма.

Наш мимимишный сериал продолжается. На лосеферме в Якше снова пополнение! О радостном событии сотрудники учреждения сообщили в минувшие выходные.

На этот раз отличилась лосиха Милка. Ей уже седьмой год, и она опять подарила здорового детёныша – родился крупный и славный бычок.

Пума, Пик и мама Печора.

– Забавно, но всех четырёх своих лосят Милка родила мальчиками. Отец нынешнего новорождённого – дикий лось, так что характер у малыша наверняка будет своенравный и свободолюбивый, – считают сотрудники. – Бабушка нового жителя фермы – ласковая лосиха Маша.

Фёкла и Феня.

Малыша назвали Котей. Сейчас он уже на ферме, а его мама, большая любительница пообщаться, сразу же потопала к дояркам – Милка очень уж дружелюбная.

Напомним, Котя уже пятый новорождённый лосёнок этого сезона. В мае уже появились на свет Фёкла, Пума и Пик, а в самом начале месяца – малыш Гога.

Гога с мамой Лизой.

Дети чувствуют себя хорошо, резвятся в детском загончике и ждут знакомства с миром.

