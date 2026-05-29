Ливни и грозы: какая погода ждет Коми 29 мая

До +27 на севере и ливни на юге: погода в Коми на 29 мая

29 мая в Коми сохранится контрастная погода: на севере будет тепло и преимущественно сухо, а южные районы накроют дожди и грозы.

В северной части региона ожидается переменная облачность без существенных осадков. Восточный ветер составит 7–12 м/с, местами с порывами до 15–17 м/с. Ночью температура воздуха будет держаться в пределах +12…+17 градусов, днем потеплеет до +22…+27. На крайнем северо-востоке прохладнее: ночью +5…+10, днем +17…+22.

На юге Коми прогнозируют облачную погоду с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, а также грозы. Ветер южной четверти 6–11 м/с, с порывами до 15–17 м/с. Температура ночью составит +11…+16 градусов, днем — +12…+17, местами до +20…+25.

В Сыктывкаре будет облачная погода с дождём, ночью осадки будут сильными, возможна гроза. Ветер юго-западный 3–8 м/с, ночью с порывами до 13 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем — +13…+15.