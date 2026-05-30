Ухтинцы высадили рябины, яблони и сирень в городских скверах

Фото: предоставлено КП-Коми.

Акция «Живая память: Корни единства» организована в рамках Года единства народов России и глобального марафона Компании ЛУКОЙЛ по высадке 35 тысяч деревьев.

– Сегодня прекрасный день, чтобы провести его с интересом и пользой, – отметила глава Ухты Марина Метелева. – Благодарю всех неравнодушных ухтинцев, кто делает наш город лучше. Кто создаёт новые благоустроенные места или помогает поддерживать порядок на уже созданных: работников муниципальных и градообразующих предприятий, волонтёров и бойцов строительных отрядов, студентов и школьников, индивидуальных предпринимателей и просто неравнодушных людей! Впереди 100-летие города и благодаря нашим общим усилиям мы встретим его достойно!

Глава города поблагодарила молодых специалистов ЛУКОЙЛа за интересную инициативу – приурочить высадку деревьев ко Дню рождения А.С. Пушкина.

–Ещё в прошлом году мы присмотрели клумбы на сквере у памятника Пушкина. На них уже росли взрослые ухоженные рябины, берёзы, осины... И всё же между ними были пробелы, куда на взгляд многих, хотелось бы подсадить новые деревья. Проработали этот вопрос с Горзеленхозом, нам подсказали наиболее подходящие варианты саженцев. И сегодня, в Пушкинскую декаду, молодые рябины, яблони и сирень гармонично дополнили территорию, – отметил ведущий инженер «ЛУКОЙЛ-Пермь» Степан Петров.

К экологической акции присоединились учащиеся ухтинского лицея №1, в том числе молодые актёры в образе Александра Пушкина и его супруги – Натальи Гончаровой.

«…Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»: эту фразу произнёс сегодня, пожалуй, каждый участник мероприятия, порадовав, пусть и заочно, своих учителей литературы.

Всего через неделю – 6 июня – обновлённый сквер встретит участников Пушкинских чтений. Они проходят в Ухте традиционно с 1999 года.

Erid: 2W5zFJ7XE7b Реклама.

АНО «Издательский Дом «Нефть Прикамья», ИНН 5902068863

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С заботой о семье и детях: как изменился размер выплаты и что нового в правилах назначения единого пособия в 2026 году

Жителям Коми рассказали об условиях получения и размере единого пособия на детей (подробности)