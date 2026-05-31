В Усинске в День России выступит «Хор Турецкого»

Праздничная программа 12 июня будет насыщенной. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Концерт станет подарком от компании «ЛУКОЙЛ» в год ее 35-летия. Об этом на своей страницах в соцсетях сообщил мэр Николай Такаев.

— Друзья, отличные новости! С Днем России усинцев поздравит легендарный «Хор Турецкого» — коллектив, чьи песни знают и любят миллионы людей по всей стране, — поделился градоначальник.

Праздничная программа 12 июня будет насыщенной: гостей ждут выступления местных артистов, развлекательные площадки и, конечно, знаменитый хедлайнер. Всё это — благодаря сотрудничеству с Компанией «ЛУКОЙЛ», которая в этом году отмечает 35-летие.

— Приглашаю жителей нашего округа, соседних городов и районов. Будет по-настоящему масштабно, красиво и душевно. До встречи на празднике! — приглашает Такаев.

Erid: 2W5zFHbsUUh Реклама.

АНО «Издательский Дом «Нефть Прикамья», ИНН 5902068863

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ухтинцы высадили рябины, яблони и сирень в городских скверах

Акция «Живая память: Корни единства» организована в рамках глобального марафона (подробности)