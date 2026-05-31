В Коми последний день мая пройдет под дождями и грозами

В столице республики дождь сохранится в течение суток

В Коми 31 мая ожидается неустойчивая погода. На севере региона прогнозируется переменная облачность. Ночью существенных осадков не предвидится, а днем местами пройдут кратковременные дожди.

В южных районах будет облачно. Синоптики обещают небольшие, местами умеренные осадки, в отдельных муниципалитетах возможны грозы. Ночью местами ожидается туман. Ветер южного и юго-восточного направления составит 4–9 м/с, в районе Воркуты его порывы могут достигать 14 м/с. Днем на севере потеплеет до +18...+23 градусов, на юге воздух прогреется до +13...+18.

В Сыктывкаре в течение суток сохранится облачная погода. Ночью пройдет умеренный дождь, днем осадки ослабеют. Температура днем — от +16 до +18.