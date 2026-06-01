Погода в Коми 1 июня: от +11 до +21 градуса

В Сыктывкаре днем возможна гроза

В первый день лета в Коми сохранится неустойчивая погода. По прогнозу синоптиков, 1 июня в регионе ожидается облачность с прояснениями, дожди и грозы.

Ночью местами пройдут кратковременные осадки, а днем в западных районах прогнозируются кратковременные дожди. На востоке республики ожидаются более интенсивные осадки, местами сильные. В отдельных районах возможны грозы, ночью местами образуется туман.

Ветер северного направления будет дуть со скоростью 6–11 м/с, днем местами его порывы усилятся до 15–17 м/с. Температура воздуха ночью составит от +9 до +14 градусов, в отдельных западных районах — от +4 до +9. Днем столбики термометров покажут +11...+16 градусов, местами потеплеет до +21.

В Сыктывкаре ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди, днем возможна гроза. Ночью температура составит +6...+8 градусов, днем воздух прогреется до +17...+19.