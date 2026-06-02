Дожди и сильный ветер: какая погода ждет Коми 2 июня

В восточных районах ночью местами пройдут сильные дожди

В Коми 2 июня ожидается облачная с прояснениями погода. По прогнозу синоптиков, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди.

Ветер западных направлений составит 6–11 м/с на юге и 7–12 м/с на севере республики. Местами возможны порывы до 15 м/с, а на крайнем северо-востоке днем скорость ветра может достигать 20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +6 до +11 градусов, местами похолодает до +1...+6. Днем ожидается +13...+18 градусов, однако в отдельных районах будет не выше +7...+12.

В Сыктывкаре прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью пройдет дождь, днем осадки ослабеют до небольших. Температура воздуха ночью составит +7...+9 градусов, днем — +14...+16.