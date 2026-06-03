В Коми ночью похолодает до минусовых температур

В Воркутинском районе ночью возможны дождь и мокрый снег

В Коми 3 июня ожидается переменная облачность и местами кратковременные дожди. При этом в северных районах сохранится прохладная погода, а ночью возможны заморозки.

По данным синоптиков, температура воздуха в ночные часы составит от +2 до +7 градусов, однако местами на севере республики столбики термометров могут опуститься до -3 градусов. Днем в северных районах ожидается +7...+12 градусов, на юге — от +13 до +18.

В Воркутинском районе ночью прогнозируются дождь и мокрый снег. Ветер будет переменных направлений со скоростью 1–5 м/с, на северо-востоке — до 10 м/с. В районе Воркуты ночью возможны порывы до 14 м/с.

В Сыктывкаре ожидается переменная облачность. Днем пройдет кратковременный дождь. Температура ночью составит +5...+7 градусов, днем воздух прогреется до +13...+15.