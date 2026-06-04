В Коми 4 июня ожидаются дожди и ночные заморозки

В центральных районах республики ночью возможны заморозки

Теплой погоды жителям Коми в среду ждать не стоит. По прогнозу синоптиков, 4 июня в республике сохранится переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди.

Ночью температура воздуха составит от +4 до +9 градусов. При этом в некоторых центральных районах возможны заморозки до -2 градусов.

Днем на севере региона воздух прогреется до +9...+14 градусов, на юге будет немного теплее — от +14 до +19 градусов. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

В Сыктывкаре также ожидается переменная облачность и небольшой кратковременный дождь. Ночью столбики термометров покажут +6...+8 градусов, днем температура повысится до +14...+16 градусов. Ветер северо-восточный, северный, 3-8 метров в секунду.