Сыктывкарский суд прекратил дело об изъятия мальчика в центр после игры на кубах

Дело о помещении ребенка в центр для правонарушителей прекращено в Сыктывкаре. Кубы, которые были сломаны, на фоне.

Сыктывкарский городской суд прекратил производство по административному делу. УМВД России по Сыктывкару подавало иск о помещении мальчика в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД по Коми, но полиция отказалась от иска, и суд это принял.

Причиной отказа стало то, что сыктывкарская прокуратура отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Судебный акт пока не вступил в законную силу.

Эта громкая история началась еще в апреле. Напомним, группа детей играла на праздничной инсталляции, посвященной 9 Мая, на площади «Под часами» в Сыктывкаре. Позже один из элементов конструкции оказался поврежден. Родители троих восьмилетних учеников школы-интерната утверждали, что их детей хотят поставить на профилактический учет, а в отношении одной из семей подали иск об изъятии ребенка.

Мать одного из мальчиков Анна Савельева рассказывала «КП-Коми», что узнала о случившемся на следующий день. Ей позвонили из полиции и пригласили на разговор как свидетеля. Но через месяц выяснилось, что на семью уже оформили постановление. Женщина была в шоке. Ее сын не понимал, почему оказался участником разбирательства. Он честно сообщил, что поврежденный кубик уже был сломан до того, как дети начали играть.

Анна объяснила, что ее сын учится в специальной коррекционной школе-интернате. Она никогда не замечала за ним агрессии или желания что-то громить. Многодетная мама считает, что дети, возможно, даже не поняли, что кубы посвящены Дню Победы. Они просто увидели большие кубы и решили, что это для игры. Родители настаивают, что их дети не собирались ничего портить. На видеозаписях невозможно однозначно установить, кто именно повредил объект. Кроме детей, к инсталляции подходили и другие люди, в том числе взрослые. Родители требовали показать полную запись, а не выгодный отрывок. На кадрах видно семь детей, а привлекают только троих.

Анна рассказала, что ее сын боится спать, просыпается ночью и шепотом спрашивает: «Мама, а меня не заберут?».

Уполномоченный по правам ребенка в Коми Татьяна Козлова заявила, что информация об изъятии детей преждевременна. Решение о помещении ребенка в центр может принять только суд, а такого решения нет. По данным омбудсмена, полиция установила, что 18 апреля трое детей 2017 года рождения забрались на конструкцию. Окончательные выводы должна сделать комиссия по делам несовершеннолетних. Один из детей ранее уже совершал правонарушения, в том числе акт вандализма на городском памятнике героям войны.

Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала происходящее абсурдом. Она написала, что троих детей пытаются забрать из семей за то, что они прыгали на инсталляции из кубиков. Дети не подумали, а может, вообще не знали, где прыгают. Мизулина спросила: разве правильно сохранять историческую память путем разрушения семей? И добавила, что сомневается, за такое ли будущее боролись деды и прадеды.

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