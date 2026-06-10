Погода на сегодня: жителей Коми ждет теплый день с кратковременными дождями

В Сыктывкаре прогнозируют комфортную погоду без дождей.

Синоптики рассказали о погоде в Коми на вторник, 10 июня. В регионе ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди.

По прогнозу, ветер северной четверти будет дуть со скоростью 4–9 м/с. На крайнем северо-востоке республики будет слабый ветер переменных направлений — 1–5 м/с.

Ночью температура воздуха составит от +5 до +10 градусов, днем потеплеет до +18...+23 градусов.

В Сыктывкаре существенных осадков не прогнозируется. Днем столбики термометров поднимутся до +20...+22 градусов. Ветер будет северным и северо-восточным со скоростью 4–9 м/с.