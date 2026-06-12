Мероприятие началось утром. Фото: пресс-служба Министерства молодежной политики Коми

В День России, 12 июня, в скейт-парке Сыктывкара проходят соревнования по экстрим-дисциплинам фестиваля уличной культуры и спорта «СтарТуй». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежной политики Коми.

Скейт-парк находится в районе Орбита. Этот объект стал одной из самых динамичных площадок фестиваля. Там проходят соревнования по номинациям «Самокатный спорт», «Велосипедный спорт» (BMX) и «Скейтбординг». Туда прибыли участники и зрители со всей Коми.

«С самого утра спортсмены демонстрируют мастерство, технику и смелость на фигурах скейт-парка», – говорится в сообщении.

Там прошли заезды в дисциплинах «Самокатный спорт» и «BMX». На площадке продолжаются выступления скейтбордистов. Далее проведут джем-сессию на лучший трюк. Спортсмены покажут самые зрелищные элементы. Они смогут побороться за признание зрителей и судей.

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