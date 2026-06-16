Фестиваль объединил древние традиции коми народа и современные форматы досуга. Фото: Минкультуры Коми.

Главным июньским событием столицы Коми стал V этнофестиваль под названием «Люди леса». Он проходил в рамках проекта «КомиЛето» с 12 по 14 июня, и народ валил толпами – организаторы насчитали свыше 54 000 посетителей. Идея была в том, чтобы замешать древние традиции коми в современные формы отдыха. Подробности расскажет «КП-Коми».

Накормили гостей

Калейдоскоп мастер-классов, раздача саженцев, коми и русские народные игры, спортивное ориентирование, выступления творческих коллективов и диджеев, показы одежды местных брендов, фотозоны и арт-объекты – всё это было сделано, чтобы горожане и гости столицы Коми провели летний выходной день весело, энергично и беззаботно!

Чтобы создать нужную атмосферу, в Сыктывкар привезли аж 2,7 тонны сена. А ещё 400 саженцев сосен и ёлок раздали гостям бесплатно – приятный бонус для домашнего уюта. Работало восемь локаций, на которых можно было выбрать любое из 85 занятий: от уроков кузнечного и гончарного мастерства – до турниров по гирям и армрестлингу.

Свои изделия показали 56 ремесленников, а голодными не остался никто – накормили гостей 11 гастродомов с блюдами традиционной кухни Коми.

Прямо на месте проходила экоакция: саженцы выдавал один из партнёров фестиваля. А исторический клуб «Кречет» устроил шоу со сборкой лодок, смолением и работой средневековыми инструментами – каждый мог попробовать себя в роли плотника.

Живое наследие

На площадке «Ремесла» народ осваивал гончарку, кузнечное дело и рисование нефтью. Студенты Колледжа искусств Коми рисовали быстрые портреты гостей.

– За час мы только слегка прикоснулись к тому, чем и как жили предыдущие поколения, какие живые игры были, какие хороводы, как наши предки наполнялись силой на праздниках, гуляниях, для чего они были, – делились впечатлениями гости праздника. – Если пойти дальше – там столько сокровищ! И всё это – не только история, это наша память, наш культурный код. Это – живое наследие, простая житейская мудрость, с которой жизнь наполняется новыми, настоящими смыслами: как жить в ладу с собой, в паре, с детьми, с миром, с природой.

Параллельно в городе прошла IV Межрегиональная ярмарка «Алая лента» (её поддержал Президентский фонд культурных инициатив). Пешеходная зона в районе Коммунистической, 6 превратилась в настоящий книжный движ: народ покупал новинки, болтал с писателями, играл в литературно-познавательные игры.

Настоящий праздник

Для детей работало пространство «Детство». Там были научные шоу, мастер-классы по куклам из пластилина и другие воркшопы. А для качков – локация «Сила»: мас-рестлинг и армрестлинг, где проверяли себя самые смелые.

Вечером 13 июня сцену порвал концерт заслуженной артистки России Ольги Кормухиной – она выдала хиты и зарядила публику до конца лета. Отдельный хит фестиваля – проект «Этнозапил», который доказал, что народные инструменты могут звучать очень даже современно.

На следующий день, 14 июня, праздник продолжился: уже местные группы «RIMY», «Станция Февраль», «Астрид Линдгрен», «Жертвы Научной Фантастики» и кавер-группа «Паприка» наполнили парк новой волной живого звука.

Фестиваль «Люди леса» стал настоящим праздником для сыктывкарцев и подарил ощущение глубокой связи со своей культурой и родной землёй.

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