Участники «Хора Турецкого» посадили Северный сад в Усинске

В высадке растений вместе с работниками парка уже приняли участие ребята из «Команды мэра». Фото: Александр ГРЫЗЛОВ.

Именитые гости приняли участие в реализации экологической инициативы ЛУКОЙЛа, приуроченной к 35-летию компании, «Создаем новый лес – 35 тысяч деревьев». В юбилейный год будет высажено 35 тысяч деревьев в более чем 60 регионах деятельности компании.

140 саженцев для усинского парка «Мультидром» приобрели в рамках реализации проекта «Северный сад», одного из победителей грантового конкурса нефтяников этого года. В высадке растений вместе с работниками парка уже приняли участие ребята из «Команды мэра», и теперь вокруг аттракциона «КрыльЯКоми» красуются кустарники пузыреплодника и спиреи, адаптированных к северным широтам. Устойчивая к морозам сирень также украсила территорию «Мультидрома».

Участники «Хора Турецкого» вместе со своим руководителем, народным артистом РФ Михаилом Турецким посадили в парке 20 саженцев с самым музыкальным названием – черёмуха Шуберта. У пока еще маленьких деревьев пурпурный цвет листьев, и с ними «Мультидром» точно приобрел больше романтизма.

– Каждый посаженный росток – это будущий невероятный аромат весенних улиц и та самая тень, под которой будут гулять и радоваться жизни наши дети и внуки, – уверены в администрации парка.

– Хотя мы второй раз приехали в Усинск, но для нас стало открытием: именно в это время года хочется отдать замечательным усинцам свое тепло, свое прекрасное настроение, – сказал Михаил Турецкий. – Мы под большим впечатлением от города, от людей, от этого чудесного парка, от площади, на которой выступали. «Хору Турецкого», как и ЛУКОЙЛу, тоже 35 лет, и мне нравится, что не только я сегодня посадил дерево, а каждый артист!

– Переполняют чувства, целый комплекс эмоций – от того, что мы здесь, от того, что сегодня прекрасный день, что прошел несколько километров по Тропе здоровья и посадил дерево. Я этого никогда не забуду! – признался солист «Хора Турецкого» Михаил Кузнецов.

Вместе с артистами участие в озеленении парка приняли глава МО «Усинск» – глава администрации Николай Такаев, представители администрации муниципалитета, руководство ТПП «Усинскнефтегаз» и ЦВК «Тимано-Печора» ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ.

– Приятно, что Усинск становится зеленее и уютнее, а такие совместные проекты делают его ещё красивее, – написал мэр Николай Такаев на своей странице в соцсетях.

И в этот же день, 140 саженцев, украсивших «Мультидром», включили в счетчик экологической инициативы, установленный на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве.

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