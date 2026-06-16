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Общество16 июня 2026 9:00

С берёзовыми вениками и паром: в столице Коми готовят настоящий марафон по банным традициям коми народа

В Сыктывкаре в четвертый раз пройдет банный этнофестиваль «Пывсян лун»
Елена СЕРГЕЕВА
Затея эта не просто про мытьё, а про сохранение старинных обрядов коми.

Затея эта не просто про мытьё, а про сохранение старинных обрядов коми.

Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В столице Коми снова запахнет берёзовыми вениками и паром – 4 июля в парке имени Кирова пройдет уже четвертый по счету городской праздник, посвящённый местной бане. «Пывсян лун», что переводится как «Банный день», в этом году обещает опять быть шумным и душевным.

Организаторы готовят настоящий банный марафон: тут и лекции от профессионалов-парильщиков, и выступления фольклорных коллективов с этно-музыкой, и практические уроки по сборке сруба, и даже изготовление кремов и шампуней своими руками. Не обойдется без ярмарки, где можно прикупить банные мелочи, чаепития с травами и традиционных хороводов – скучать точно не придется.

Затея эта не просто про мытьё, а про сохранение старинных обрядов коми, передачу знаний от старших младшим и знакомство с культурой соседей. Главный посыл – через баню привить любовь к здоровому образу жизни и не дать забыть исконные традиции.

К участию приглашают всех, кто варит мыло, шьет шапки для бани, строит парные или делает аксессуары для пара. Также ждут танцевальные группы, певцов, семейные ансамбли и даже детские коллективы – словом, любых творческих и неравнодушных.

Чтобы попасть в программу, нужно до 28 июня написать на почту Центра «Октябрь» (dosug_center@mail.ru).

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