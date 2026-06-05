В Коми 5 июня обойдется без дождей, но ночью возможны заморозки

Заморозки до -3 градусов ожидаются в Коми

Жителей Коми 5 июня ждет спокойная и преимущественно сухая погода. По данным синоптиков, в республике ожидается переменная облачность, существенных осадков не прогнозируется.

Северный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с. Ночью столбики термометров покажут от +3 до +8 градусов, однако в отдельных центральных районах возможны заморозки до -3 градусов. Днем воздух прогреется до +14...+19 градусов.

В Сыктывкаре также ожидается переменная облачность и преимущественно сухая погода. Ночью температура составит +4...+6 градусов, днем потеплеет до +17...+19 градусов.